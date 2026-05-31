Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос
Поединок четвертого раунда мейджора начнется не ранее 13:30 по Киеву
31 мая, в 1/8 финала Ролан Гаррос между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 7) и Белинда Бенчич (WTA 11).
Поединок начнется не ранее 13:30 по Киеву.
Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!
Элина Свитолина
Для украинской теннисистки сезон складывается хорошо, она играет стабильно, взяла два титула, среди которых тысячник в Риме, также закрепилась в топ-10. Французский мейджор начался тяжело, в первом круге она одолела неудобную Анну Бондар с Венгрии – 3:6, 6:1, 7:6, даже пришлось сделать камбэк с 1:3 в последней партии.
Дальше дела пошли легче, прошла испанку Кейтлин Кеведо – 6:0, 6:4, а в последнем матче одолела немку Тамару Корпач – 6:2, 6:3. Свитолина в отличной форме, она умеет выгрызать ключевые розыгрыши. Потенциально в четвертьфинале может образоваться украинское дерби, если Элина выиграет свой матч, а Марта Костюк пройдет мощную Игу Свентек.
Белинда Бенчич
Швейцарская теннисистка тоже не нуждается в представлении, она давно в туре и находится на пороге первой десятки. Бенчич неплохо играет в этом сезоне, хотя к титулам не приближалась, а уступает обычно соперницам высокого уровня.
На Ролан Гаррос спортсменка начала с победы над австрийкой Краус – 6:2, 6:3, далее прошла американку Кэти Маккнели – 6:4, 6:0. В третьем разобралась с еще одной спортсменкой из США Пейтон Стернс – 6:3, 6:3. Мейджоров швейцарка никогда не выигрывала, ее лучший результат полуфинал. Выход в четвертый круг парижского шлема, пока лучший результат на этом турнире.
Личные встречи
Спортсменки пересекались шесть раз, пока Свитолина ведет 4:2, причем украинка выиграла последние четыре матча. Единственный матч на грунте состоялся в далеком 2014 году, тогда выиграла Бенчич в трех сетах. Теннисистки пересекались в этом году, на турнире в Дубае, тогда украинка сумела выиграть – 4:6, 6:1, 6:3.
Прогноз
Нас ожидает битва двух сильных и опытных спортсменок, я не думаю, что кто-то будет владеть явным преимуществом. Свитолина на бумаге котируется небольшим фаворитом, что вполне оправданно, украинка лучше проводит этот сезон, а также имеет перевес в очных противостояниях.
Я думаю, есть большая вероятность, что матч затянется, поэтому поставлю на тотал больше 21,5 за 1,85.
13:30
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
WBC не санкционирует реванш против Рико, пока украинец не сразится с Кабайелом
Делловы летом в Киеве не будет