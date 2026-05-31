  Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос
31 мая 2026, 10:55
Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос

Поединок четвертого раунда мейджора начнется не ранее 13:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

31 мая, в 1/8 финала Ролан Гаррос между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 7) и Белинда Бенчич (WTA 11).

Поединок начнется не ранее 13:30 по Киеву.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Для украинской теннисистки сезон складывается хорошо, она играет стабильно, взяла два титула, среди которых тысячник в Риме, также закрепилась в топ-10. Французский мейджор начался тяжело, в первом круге она одолела неудобную Анну Бондар с Венгрии – 3:6, 6:1, 7:6, даже пришлось сделать камбэк с 1:3 в последней партии.

Дальше дела пошли легче, прошла испанку Кейтлин Кеведо – 6:0, 6:4, а в последнем матче одолела немку Тамару Корпач – 6:2, 6:3. Свитолина в отличной форме, она умеет выгрызать ключевые розыгрыши. Потенциально в четвертьфинале может образоваться украинское дерби, если Элина выиграет свой матч, а Марта Костюк пройдет мощную Игу Свентек.

Белинда Бенчич

Швейцарская теннисистка тоже не нуждается в представлении, она давно в туре и находится на пороге первой десятки. Бенчич неплохо играет в этом сезоне, хотя к титулам не приближалась, а уступает обычно соперницам высокого уровня.

На Ролан Гаррос спортсменка начала с победы над австрийкой Краус – 6:2, 6:3, далее прошла американку Кэти Маккнели – 6:4, 6:0. В третьем разобралась с еще одной спортсменкой из США Пейтон Стернс – 6:3, 6:3. Мейджоров швейцарка никогда не выигрывала, ее лучший результат полуфинал. Выход в четвертый круг парижского шлема, пока лучший результат на этом турнире.

Личные встречи

Спортсменки пересекались шесть раз, пока Свитолина ведет 4:2, причем украинка выиграла последние четыре матча. Единственный матч на грунте состоялся в далеком 2014 году, тогда выиграла Бенчич в трех сетах. Теннисистки пересекались в этом году, на турнире в Дубае, тогда украинка сумела выиграть – 4:6, 6:1, 6:3.

Прогноз

Нас ожидает битва двух сильных и опытных спортсменок, я не думаю, что кто-то будет владеть явным преимуществом. Свитолина на бумаге котируется небольшим фаворитом, что вполне оправданно, украинка лучше проводит этот сезон, а также имеет перевес в очных противостояниях.

Я думаю, есть большая вероятность, что матч затянется, поэтому поставлю на тотал больше 21,5 за 1,85.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
31.05.2026 -
13:30
Белинда Бенчич
Тотал больше 21.5 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
