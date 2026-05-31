Лига чемпионов
31 мая 2026, 11:09 | Обновлено 31 мая 2026, 11:36
Артета обратился к футболисту Арсенала, не забившему пенальти в финале ЛЧ

Испанец поддержал Габриэла Магальяеса

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета обратился к Габриэлу Магальяесу, не забившему решающий пенальти в финале Лиги чемпионов против ПСЖ.

«Он сам захотел выполнить пятый удар. Мы готовились и тренировались именно к такому моменту.

Обычно пенальти у нас исполняют Букайо Сака, Мартин Эдегор и Кай Гаверц. Но мы понимали, что если игра дойдет до дополнительного времени и серии пенальти, то придется бить уже другим футболистам.

В таких ситуациях следует справляться с давлением. К сожалению, нам не хватило той точности, которую продемонстрировал соперник, и именно поэтому мы не смогли победить», – сказал испанец.

ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов сезона-2025/26, одержав в финале лондонский Арсенал в серии пенальти. Украинский защитник Илья Забарный включился в триумф парижан, выйдя на поле в дополнительное время.

Олег Вахоцкий Источник: BBC
