Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На звезде сборной Украины был поставлен крест. Выгоняют из известного клуба
Италия
31 мая 2026, 21:02 |
3084
0

На звезде сборной Украины был поставлен крест. Выгоняют из известного клуба

«Рома» и Гасперини решили расстаться с Довбиком

31 мая 2026, 21:02 |
3084
0
На звезде сборной Украины был поставлен крест. Выгоняют из известного клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Будущее Артема Довбика в «Роме» оказалось под большим вопросом. По информации итальянских СМИ, римский клуб принял решение выставить украинского форварда на трансфер уже этим летом.

Сообщается, что Довбик больше не входит в планы главного тренера Джан-Пьеро Гасперини. Причиной стали как выступления нападающего, так и серьезные проблемы со здоровьем. Отмечается, что отношения с тренером у Артема полностью испорчены.

В 2024 году «Рома» заплатила за украинца почти 40 миллионов евро, сделав его одним из самых дорогих трансферов в истории клуба. За два года в столице Италии форвард забил 20 голов во всех турнирах, что оказалось значительно ниже ожиданий руководства.

Ситуацию осложняет и зарплата нападающего, которая составляет около 3,5 миллиона евро за сезон. Чтобы избавиться от финансовой нагрузки и освободить место в составе, «Рома» готова рассмотреть даже вариант аренды с правом выкупа.

Отмечается, что руководство клуба уже работает над обновлением атакующей линии, а уход Довбика рассматривается как один из приоритетных шагов во время летнего трансферного окна.

По теме:
РАВАНЕЛЛИ: «Он недостоин Ювентуса, тратит три часа, чтобы отдать пас»
Владелец римского клуба отклонил предложение на полмиллиарда
Легенда Ромы – о ситуации с Довбиком: «Я этого боюсь»
Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Хоккей | 31 мая 2026, 07:59 1
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею

Швейцария и Финляндия сыграют за золото

ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Футбол | 30 мая 2026, 23:01 0
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2025/26

Защитник ПСЖ стал самым титулованным игроком Африки
Футбол | 31.05.2026, 19:25
Защитник ПСЖ стал самым титулованным игроком Африки
Защитник ПСЖ стал самым титулованным игроком Африки
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Теннис | 31.05.2026, 16:20
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 31.05.2026, 08:23
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 9
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 3
Бокс
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 7
Бокс
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 17
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем