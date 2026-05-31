На звезде сборной Украины был поставлен крест. Выгоняют из известного клуба
«Рома» и Гасперини решили расстаться с Довбиком
Будущее Артема Довбика в «Роме» оказалось под большим вопросом. По информации итальянских СМИ, римский клуб принял решение выставить украинского форварда на трансфер уже этим летом.
Сообщается, что Довбик больше не входит в планы главного тренера Джан-Пьеро Гасперини. Причиной стали как выступления нападающего, так и серьезные проблемы со здоровьем. Отмечается, что отношения с тренером у Артема полностью испорчены.
В 2024 году «Рома» заплатила за украинца почти 40 миллионов евро, сделав его одним из самых дорогих трансферов в истории клуба. За два года в столице Италии форвард забил 20 голов во всех турнирах, что оказалось значительно ниже ожиданий руководства.
Ситуацию осложняет и зарплата нападающего, которая составляет около 3,5 миллиона евро за сезон. Чтобы избавиться от финансовой нагрузки и освободить место в составе, «Рома» готова рассмотреть даже вариант аренды с правом выкупа.
Отмечается, что руководство клуба уже работает над обновлением атакующей линии, а уход Довбика рассматривается как один из приоритетных шагов во время летнего трансферного окна.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Швейцария и Финляндия сыграют за золото
Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2025/26