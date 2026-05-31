Украина сыграет против Польши в 11-й раз в своей истории

Сборная Украины 31 мая сыграет во Вроцлаве товарищеский матч против сборной Польши.

С поляками украинская сборная встречалась 10 раз. Статистика матчей на сегодня в пользу сборной Польши.

Сборная Украины побеждала польскую команду 3 раза, 5 раз потерпела поражение и еще 2 игры закончились вничью.

Разница между забитыми и пропущенными мячами: 14-10 в пользу сборной Польши.

У сборной Украины есть текущая серия из трех поражений от сборной Польши. Последняя победа украинской сборной произошла еще в 2013 году в Харькове.

Все матчи в истории между сборными Украины и Польши

2024: Варшава, товарищеский, Польша – Украина – 3:1 (А. Довбик)

2020: Хожув, товарищеский, Польша – Украина – 2:0

2016: Марсель, чемпионат Европы, Польша – Украина – 1:0

2013: Харьков, квалификация к чемпионату мира, Украина – Польша – 1:0 (А. Ярмоленко)

2013: Варшава, квалификация к чемпионату мира, Польша – Украина – 1:3 (А. Ярмоленко, О. Гусев, Р. Зозуля)

2010: Лодзь, товарищеский, Польша – Украина – 1:1 (Е. Селезнев)

2008: Львов, товарищеский, Украина – Польша – 1:0 (С. Кравченко)

2001: Хожув, квалификация к чемпионату мира, Польша – Украина – 1:1 (А. Шевченко)

2000: Киев, квалификация к чемпионату мира, Украина – Польша – 1:3 (А. Шевченко)

1998: Киев, товарищеский, Украина – Польша – 1:2 (А. Шевченко)

Бомбардиры сборной Украины в матчах против сборной Польши