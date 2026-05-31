Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
31 мая 2026, 10:12 | Обновлено 31 мая 2026, 10:14
Украина сыграет против Польши в 11-й раз в своей истории

Вспомним все матчи между этими сборными, а также всех авторов голов в составе украинской сборной

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сборная Украины 31 мая сыграет во Вроцлаве товарищеский матч против сборной Польши.

С поляками украинская сборная встречалась 10 раз. Статистика матчей на сегодня в пользу сборной Польши.

Сборная Украины побеждала польскую команду 3 раза, 5 раз потерпела поражение и еще 2 игры закончились вничью.

Разница между забитыми и пропущенными мячами: 14-10 в пользу сборной Польши.

У сборной Украины есть текущая серия из трех поражений от сборной Польши. Последняя победа украинской сборной произошла еще в 2013 году в Харькове.

Все матчи в истории между сборными Украины и Польши

  • 2024: Варшава, товарищеский, Польша – Украина – 3:1 (А. Довбик)
  • 2020: Хожув, товарищеский, Польша – Украина – 2:0
  • 2016: Марсель, чемпионат Европы, Польша – Украина – 1:0
  • 2013: Харьков, квалификация к чемпионату мира, Украина – Польша – 1:0 (А. Ярмоленко)
  • 2013: Варшава, квалификация к чемпионату мира, Польша – Украина – 1:3 (А. Ярмоленко, О. Гусев, Р. Зозуля)
  • 2010: Лодзь, товарищеский, Польша – Украина – 1:1 (Е. Селезнев)
  • 2008: Львов, товарищеский, Украина – Польша – 1:0 (С. Кравченко)
  • 2001: Хожув, квалификация к чемпионату мира, Польша – Украина – 1:1 (А. Шевченко)
  • 2000: Киев, квалификация к чемпионату мира, Украина – Польша – 1:3 (А. Шевченко)
  • 1998: Киев, товарищеский, Украина – Польша – 1:2 (А. Шевченко)

Бомбардиры сборной Украины в матчах против сборной Польши

  • 3 – Андрей Шевченко
  • 2 – Андрей Ярмоленко
  • 1 – Артем Довбик
  • 1 – Олег Гусев
  • 1 – Роман Зозуля
  • 1 – Евгений Селезнев
  • 1 – Сергей Кравченко
