Украина сыграет против Польши в 11-й раз в своей истории
Вспомним все матчи между этими сборными, а также всех авторов голов в составе украинской сборной
Сборная Украины 31 мая сыграет во Вроцлаве товарищеский матч против сборной Польши.
С поляками украинская сборная встречалась 10 раз. Статистика матчей на сегодня в пользу сборной Польши.
Сборная Украины побеждала польскую команду 3 раза, 5 раз потерпела поражение и еще 2 игры закончились вничью.
Разница между забитыми и пропущенными мячами: 14-10 в пользу сборной Польши.
У сборной Украины есть текущая серия из трех поражений от сборной Польши. Последняя победа украинской сборной произошла еще в 2013 году в Харькове.
Все матчи в истории между сборными Украины и Польши
- 2024: Варшава, товарищеский, Польша – Украина – 3:1 (А. Довбик)
- 2020: Хожув, товарищеский, Польша – Украина – 2:0
- 2016: Марсель, чемпионат Европы, Польша – Украина – 1:0
- 2013: Харьков, квалификация к чемпионату мира, Украина – Польша – 1:0 (А. Ярмоленко)
- 2013: Варшава, квалификация к чемпионату мира, Польша – Украина – 1:3 (А. Ярмоленко, О. Гусев, Р. Зозуля)
- 2010: Лодзь, товарищеский, Польша – Украина – 1:1 (Е. Селезнев)
- 2008: Львов, товарищеский, Украина – Польша – 1:0 (С. Кравченко)
- 2001: Хожув, квалификация к чемпионату мира, Польша – Украина – 1:1 (А. Шевченко)
- 2000: Киев, квалификация к чемпионату мира, Украина – Польша – 1:3 (А. Шевченко)
- 1998: Киев, товарищеский, Украина – Польша – 1:2 (А. Шевченко)
Бомбардиры сборной Украины в матчах против сборной Польши
- 3 – Андрей Шевченко
- 2 – Андрей Ярмоленко
- 1 – Артем Довбик
- 1 – Олег Гусев
- 1 – Роман Зозуля
- 1 – Евгений Селезнев
- 1 – Сергей Кравченко
