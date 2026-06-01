Суркис выступил с официальным заявлением об Илье Забарном

Президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил Илью Забарного с победой в Лиге чемпионов.

«Дорогой Илья! От имени всех динамовцев поздравляю тебя с выдающимся достижением в мире футбола, победой в самом престижном клубном турнире на континенте!

Твой добросовестный и кропотливый ежедневный труд привел тебя туда, где ты сегодня оказался – на вершину европейского клубного футбола в составе лучшей на сегодняшний день команды на континенте!

Нам очень приятно осознавать, что среди игроков, которых сегодня наградили золотыми медалями победителей, есть воспитанник нашей академии, настоящий динамовчанин. Весь мир увидел на пьедестале почета во время вручения трофея украинский флаг, а миллионы украинцев почувствовали гордость за нашего футболиста.

Ты стал вторым воспитанником «Динамо» после Андрея Шевченко, который завоевал этот желанный всеми трофей, и, надеемся, не последним. Для многих мальчиков, которые делают свои первые шаги в футболе и пока только мечтают о карьере профессионального игрока, ты являешься настоящим образцом и примером для подражания.

Желаю тебе не останавливаться на достигнутом, продолжать свое футбольное развитие и приносить славу и победы нашей национальной сборной!», – сказал Суркис.