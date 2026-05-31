Лига чемпионов31 мая 2026, 08:57 | Обновлено 31 мая 2026, 09:55
Зинченко обратился к футболисту Арсенала, который не забил пенальти в ЛЧ
Александр поддержал Габриэла Магальяеса
Бывший игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко обратился к Габриэлу Магальяесу, не забившему решающий пенальти в финале Лиги чемпионов против ПСЖ.
«Один из лучших игроков команды уже продолжительное время! У тебя и ребят будет много возможностей поднять его [кубок ЛЧ] в ближайшем будущем!» – написал Зинченко.
ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов сезона-2025/26, одолев в финале лондонский Арсенал в серии пенальти. Украинский защитник Илья Забарный включился в триумф парижан, выйдя на поле в дополнительное время.
