Зинченко обратился к футболисту Арсенала, который не забил пенальти в ЛЧ

Бывший игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко обратился к Габриэлу Магальяесу, не забившему решающий пенальти в финале Лиги чемпионов против ПСЖ.

«Один из лучших игроков команды уже продолжительное время! У тебя и ребят будет много возможностей поднять его [кубок ЛЧ] в ближайшем будущем!» – написал Зинченко.

ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов сезона-2025/26, одолев в финале лондонский Арсенал в серии пенальти. Украинский защитник Илья Забарный включился в триумф парижан, выйдя на поле в дополнительное время.