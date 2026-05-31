  4. Роналду стал проблемой Португалии? В Британии сделали громкое заявление
Известный журналист поставил под сомнение роль Криштиану в сборной Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал объектом критики накануне чемпионата мира.

Обозреватель британского издания The Guardian Джонатан Уилсон считает, что присутствие 41-летнего форварда в национальной команде может больше мешать, чем помогать Португалии.

По мнению журналиста, Роналду уже не является тем футболистом, который способен определять исход матчей на самом высоком уровне.

«Он уже не тот игрок, каким был раньше. И даже не тот игрок, которым стал после того, как перестал быть тем Роналду, которого все помнят. Он по-прежнему хорошо играет головой и остается качественным завершителем атак, но почти утратил взрывную скорость и мобильность», – пишет Уилсон.

Автор также напомнил о чемпионате мира 2022 года, когда Роналду остался в запасе на матч против Швейцарии, а его заменивший Гонсалу Рамуш оформил хет-трик в победе со счетом 6:1.

По мнению Уилсона, нынешнее поколение португальских футболистов обладает огромным атакующим потенциалом, однако команда часто остается зависимой от статуса и авторитета своего самого известного игрока.

«Есть риск, что присутствие Роналду не позволит полностью раскрыться блестящему поколению португальских созидателей», – отмечает журналист.

При этом автор признает, что форвард находится в великолепной физической форме для своего возраста и остается одной из крупнейших звезд мирового футбола.

На предстоящем чемпионате мира Роналду станет одним из самых возрастных полевых игроков в истории турнира. Португалия считается одним из претендентов на высокие места на мундиале в США, Канаде и Мексике.

Максим Лапченко Источник: The Guardian
Роналду по прежнему лучший форвард в мире. 
