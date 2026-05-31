ФОТО. Реакция Забарного на победу в Лиге чемпионов

Защитник сборной Украины и ПСЖ Илья Забарный поделился эмоциями после победы парижского клуба в Лиге чемпионов.

Украинский футболист опубликовал в Instagram серию праздничных фотографий с трофеем. На снимках Забарный улыбается, поднимает над головой главный европейский кубок и позирует на фоне трибун после финального свистка.

К публикации Илья добавил эмоциональную подпись: «Покорили Европу. Создали воспоминания на всю жизнь. Это для всех, кто верил в нас. Слава Украине. Ici c'est Paris».

Пост быстро привлек внимание болельщиков и собрал тысячи лайков и сотни комментариев. Среди реакций подписчиков: «Поздравляем, чемпион», «Заслуженно», «Гордимся тобой», «Слава Украине», и «Борнмут отправляет поздравления».

Для 23-летнего украинца этот успех стал одним из самых ярких моментов в карьере. После финала Забарный не скрывал счастливых эмоций, разделив исторический вечер с партнерами по команде, болельщиками ПСЖ и украинцами.