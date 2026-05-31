Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Реакция Забарного на победу в Лиге чемпионов
Другие новости
31 мая 2026, 01:10 | Обновлено 31 мая 2026, 01:15
704
0

ФОТО. Реакция Забарного на победу в Лиге чемпионов

Илья Забарный написал эмоциональный пост

31 мая 2026, 01:10 | Обновлено 31 мая 2026, 01:15
704
0
ФОТО. Реакция Забарного на победу в Лиге чемпионов
Instagram. Илья Забарный

Защитник сборной Украины и ПСЖ Илья Забарный поделился эмоциями после победы парижского клуба в Лиге чемпионов.

Украинский футболист опубликовал в Instagram серию праздничных фотографий с трофеем. На снимках Забарный улыбается, поднимает над головой главный европейский кубок и позирует на фоне трибун после финального свистка.

К публикации Илья добавил эмоциональную подпись: «Покорили Европу. Создали воспоминания на всю жизнь. Это для всех, кто верил в нас. Слава Украине. Ici c'est Paris».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Пост быстро привлек внимание болельщиков и собрал тысячи лайков и сотни комментариев. Среди реакций подписчиков: «Поздравляем, чемпион», «Заслуженно», «Гордимся тобой», «Слава Украине», и «Борнмут отправляет поздравления».

Для 23-летнего украинца этот успех стал одним из самых ярких моментов в карьере. После финала Забарный не скрывал счастливых эмоций, разделив исторический вечер с партнерами по команде, болельщиками ПСЖ и украинцами.

По теме:
Забарному оставили милый комментарий о ФК Троещина после победы в ЛЧ
ФОТО. Тухель спрятал Snickers в горах. Причина удивила фанатов
ФОТО. Реакция жены Забарного на победу мужа в ЛЧ взорвала соцсети
фото Илья Забарный ПСЖ сборная Украины по футболу Лига чемпионов lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
Футбол | 30 мая 2026, 06:58 1
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю

«Атлетико» в шуточной форме направил запрос по поводу испанца

Сербия – Украина – 1:1. Выиграли группу ЧЕ по мини-футболу. Видео голов
Футбол | 31 мая 2026, 00:59 0
Сербия – Украина – 1:1. Выиграли группу ЧЕ по мини-футболу. Видео голов
Сербия – Украина – 1:1. Выиграли группу ЧЕ по мини-футболу. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы 2026 по мини-футболу

В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 30.05.2026, 07:48
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Усику официально запретили провести крупный бой
Бокс | 30.05.2026, 08:57
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 19:41
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
29.05.2026, 00:28 15
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
29.05.2026, 13:33 8
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
29.05.2026, 23:09 8
Теннис
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
29.05.2026, 08:22 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем