Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Футбол едва меня не уничтожил». Легенда Арсенала сделал признание
Другие новости
31 мая 2026, 00:26 | Обновлено 31 мая 2026, 00:30
358
0

ФОТО. «Футбол едва меня не уничтожил». Легенда Арсенала сделал признание

Сол Кэмпбелл рассказал, почему отошел от футбола после завершения карьеры

31 мая 2026, 00:26 | Обновлено 31 мая 2026, 00:30
358
0
ФОТО. «Футбол едва меня не уничтожил». Легенда Арсенала сделал признание
Getty Images/Global Images Ukraine. Сол Кэмпбелл

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл рассказал, почему после завершения карьеры фактически отошел от футбола и решил заняться собственными проектами.

51-летний экс-футболист признался, что его отношения с футболом остаются непростыми из-за критики, с которой он сталкивался на протяжении многих лет.

«Я люблю футбол. Но хочу иметь с ним более здоровые отношения. Я ушел от футбола до того, как он окончательно меня разрушил», – заявил Кэмпбелл в интервью The Athletic.

По словам бывшего защитника, после перехода из «Тоттенхэма» в «Арсенал» он стал одной из самых обсуждаемых фигур английского футбола и регулярно подвергался насмешкам со стороны прессы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Сейчас Кэмпбелл запустил собственный проект Legends Corner, в рамках которого берет интервью у бывших соперников и известных футболистов. Среди гостей уже были Кристиан Вьери, Энди Коул и Дуайт Йорк.

Легенда «Арсенала» также считает, что за пределами Англии его достижения ценят гораздо больше.

«Когда я приезжаю в другие страны, люди говорят о моей карьере, стабильности и достижениях. В Англии отношение ко мне совсем другое», – отметил экс-футболист.

За свою карьеру Кэмпбелл выиграл два чемпионства АПЛ, стал частью легендарного состава «Арсенала» сезона «Непобедимых» и сыграл более 500 матчей в Премьер-лиге.

По теме:
ФОТО. Реакция жены Забарного на победу мужа в ЛЧ взорвала соцсети
«Мы видели те пенальти». Артета нашел причину поражения в финале ЛЧ
ФОТО. Егор Ярмолюк эмоционально обратился к болельщикам
фото Сол Кэмпбелл lifestyle Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усику официально запретили провести крупный бой
Бокс | 30 мая 2026, 08:57 1
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой

WBC не санкционирует реванш против Рико, пока украинец не сразится с Кабайелом

Бенфика хочет обменять своего футболиста на игрока сборной Украины
Футбол | 30 мая 2026, 22:15 0
Бенфика хочет обменять своего футболиста на игрока сборной Украины
Бенфика хочет обменять своего футболиста на игрока сборной Украины

Лиссабонцы хотели бы видеть Зубкова в своей команде

Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Бокс | 30.05.2026, 10:20
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль уволил Арне Слота
Футбол | 30.05.2026, 14:35
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль уволил Арне Слота
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль уволил Арне Слота
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Футбол | 30.05.2026, 08:23
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
29.05.2026, 07:53
Бокс
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
29.05.2026, 08:22 3
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
30.05.2026, 07:48
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
29.05.2026, 09:52 11
Футбол
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 1
Футбол
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
29.05.2026, 04:44 26
Бокс
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
29.05.2026, 00:28 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем