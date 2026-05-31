ФОТО. «Футбол едва меня не уничтожил». Легенда Арсенала сделал признание

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл рассказал, почему после завершения карьеры фактически отошел от футбола и решил заняться собственными проектами.

51-летний экс-футболист признался, что его отношения с футболом остаются непростыми из-за критики, с которой он сталкивался на протяжении многих лет.

«Я люблю футбол. Но хочу иметь с ним более здоровые отношения. Я ушел от футбола до того, как он окончательно меня разрушил», – заявил Кэмпбелл в интервью The Athletic.

По словам бывшего защитника, после перехода из «Тоттенхэма» в «Арсенал» он стал одной из самых обсуждаемых фигур английского футбола и регулярно подвергался насмешкам со стороны прессы.

Сейчас Кэмпбелл запустил собственный проект Legends Corner, в рамках которого берет интервью у бывших соперников и известных футболистов. Среди гостей уже были Кристиан Вьери, Энди Коул и Дуайт Йорк.

Легенда «Арсенала» также считает, что за пределами Англии его достижения ценят гораздо больше.

«Когда я приезжаю в другие страны, люди говорят о моей карьере, стабильности и достижениях. В Англии отношение ко мне совсем другое», – отметил экс-футболист.

За свою карьеру Кэмпбелл выиграл два чемпионства АПЛ, стал частью легендарного состава «Арсенала» сезона «Непобедимых» и сыграл более 500 матчей в Премьер-лиге.