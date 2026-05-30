ФОТО. Победитель Лиги чемпионов променял футбол на рок-группу

Бывший защитник «Марселя» Эрик Ди Меко, выигравший Кубок европейских чемпионов в 1993 году, сегодня известен не только футбольным прошлым. После завершения карьеры он стал бас-гитаристом трибьют-группы Oasis под названием Osiris.

Ди Меко провел 14 лет в «Марселе» и был частью легендарной команды, в которой играли Фабьен Бартез, Марсель Десайи, Дидье Дешам, Руди Феллер и Жан-Пьер Папен. Также по ходу карьеры он выступал вместе с Зинедином Зиданом, Эриком Кантона и Тьерри Анри.

Любовь к музыке появилась у француза еще в молодости, а после Евро-1996 в Англии он стал большим поклонником Oasis и британской музыкальной культуры.

После завершения карьеры Ди Меко работал футбольным экспертом и даже занимал должность заместителя мэра Марселя, однако позже вернулся к музыке. Шесть лет назад вместе с друзьями он создал группу Osiris, исполняющую песни Oasis.

Сегодня коллектив регулярно выступает во Франции и уже давал концерты в Шотландии. Любимыми песнями Ди Меко для исполнения являются Rock 'n' Roll Star и Some Might Say, а лучшим альбомом Oasis он считает Definitely Maybe.

«Великобритания – это место футбола и музыки. Для таких людей, как мы, это настоящий рай», – говорит бывший победитель Лиги чемпионов.