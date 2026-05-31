  4. Деклан РАЙС: «Я думал рефери сделает это»
31 мая 2026, 02:44
Деклан РАЙС: «Я думал рефери сделает это»

Полузащитник «Арсенала» прокомментировал поражение от «ПСЖ»

Getty Images/Global Images Ukraine

Английский полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал поражение от парижского «Пари Сен-Жермен» (1:1, 3:4 в серии пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов 2025/26:

«Возможный пенальти на Мадуэке? Я еще не пересмотрел повтор. На первый взгляд с поля мне кажется, что он опередил Нуну Мендеша. Я был разочарован в тот момент, потому что думал, что судья пойдет пересмотреть эпизод, но, очевидно, это не было достаточно очевидным для назначения пенальти. Я считал, что это пенальти, так же как и наш тренерский штаб и запасные.

Надо быть психологически готовым, чтобы противостоять «ПСЖ» на протяжении всего матча. Они хотели, чтобы мы вышли и играли так, как «Бавария» играла против них в полуфинале, но это то, чего они хотят, и именно так они забивают 5-6 голов в ворота соперников, поэтому надо быть очень стойким и сосредоточенным. Мы действительно влились в игру, имели несколько моментов. Свели их шансы практически к нулю. Надо отдать им должное: великолепный тренер, великолепная команда, великолепные игроки. Они много раз проигрывали на протяжении лет, и сейчас настало их время. Мы будем продолжать бороться за что-то великое.

Артета разочарован, мы все разочарованы. Это финал Лиги чемпионов. Эмоции и ставки очень высоки. Это жестоко, но такой футбол. Он говорил о том, как сильно он любит нас как команду, о том, что мы сделали в этом сезоне, о том, как мы выкладывались на 100% в каждом матче и обо всем, что нам приходилось переживать.

Мы зашли очень далеко как команда в этом году. Это только начало для нас. Мы пересекли финишную черту в Премьер-лиге, что было осуществлением мечты. Это был бы еще один шаг вперед, которому не суждено было случиться, но мы продолжаем строить. Мы продолжаем идти вперед, остаемся позитивными. Это одна из особенностей этой команды — это не определит нас».

Дмитрий Вус Источник: BBC
