Ашраф ХАКИМИ: «Мы следуем за ним, мы доверяем ему»
Защитник «ПСЖ» прокомментировал победу над «Арсеналом»
Марокканский правый защитник парижского «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 в серии пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов 2025/26:
«Выиграть Лигу чемпионов два раза подряд нелегко, но нам это удалось.
Я всегда говорю одно и то же: тренер — это главный голос клуба. Мы следуем за ним, мы ему доверяем. С первого дня он говорил нам, что команда важнее отдельного игрока.
Мы очень рады, что он у нас есть. Мы создали не просто команду, а настоящую семью».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турецкий «Трабзонспор» начал работу над трансфером вингера сборной Украины
Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии