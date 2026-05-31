Ашраф ХАКИМИ: «Мы следуем за ним, мы доверяем ему»

Марокканский правый защитник парижского «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 в серии пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов 2025/26:

«Выиграть Лигу чемпионов два раза подряд нелегко, но нам это удалось.

Я всегда говорю одно и то же: тренер — это главный голос клуба. Мы следуем за ним, мы ему доверяем. С первого дня он говорил нам, что команда важнее отдельного игрока.

Мы очень рады, что он у нас есть. Мы создали не просто команду, а настоящую семью».