30 мая 2026, 23:16 | Обновлено 30 мая 2026, 23:27
Экс-арбитр ФИФА рассказал, были ли судейские ошибки в финале ЛЧ

Мирослав Ступар прокомментировал работу арбитров в матче ПСЖ – «Арсенал»

30 мая 2026, 23:16 | Обновлено 30 мая 2026, 23:27
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия судейской бригады в финале Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ – «Арсенал», который состоялся в Будапеште 30 мая.

«Считаю, что Даниэль Зиберт из Германии хорошо справился со своими обязанностями. Оставался невозмутимым, принимал взвешенные решения на футбольном поле.

Эти игровые эпизоды с участием игроков лондонцев Сака в первом тайме и Мадуэке в дополнительное время не тянули на назначение пенальти. А когда на 61-й минуте «канонир» Маскера завалил в штрафной Кварацхелию, то лондонцы справедливо были наказаны 11-метровым.

Склоняюсь к тому, что если бы в серии послематчевых пенальти парижане уступили, это было бы незаслуженно. Номинальные хозяева владели игровым преимуществом, чаще создавали голевые моменты.

Конечно, не может не радовать, что среди победителей Лиги чемпионов в составе ПСЖ есть украинец Илья Забарный».

Андрей Писаренко
