ФОТО. Звезда Барселоны впечатлил сборную Испании своим стилем

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль вновь оказался в центре внимания благодаря своему необычному образу.

18-летний футболист опубликовал в Instagram фотографии из расположения национальной команды, которая начала подготовку к чемпионату мира.

Ямаль появился в черном кардигане, широких джинсах и классических туфлях, а внимание болельщиков привлекли розовые наушники, закрепленные на дизайнерской сумке.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Публикация быстро стала популярной, собрав более 1,5 миллиона лайков и тысячи комментариев.

Среди реакций подписчиков: «Лучший»; «Все начинается с хорошего»; «Лучший в мире»; «Король стиля».