Лига чемпионов01 июня 2026, 01:02 | Обновлено 01 июня 2026, 01:07
Мальдера не в восторге от победы Забарного в Лиге чемпионов
Тренер напомнил, что работал в «Марселе»
Главный тренер сборной Украины, итальянский специалист Андре Мальдера объяснил, почему не в восторге от победы украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в Лиге чемпионов против «Арсенала».
«Я работал в «Марселе», а эта команда не очень дружит с «ПСЖ», – сказал Мальдера.
Мальдера был помощником Роберто Де Дзерби в «Марселе» и работал там с 2024 по 2026 годы.
Ранее украинский защитник ПСЖ Илья Забарный отреагировал на триумф французского клуба в финале Лиги чемпионов, где подопечные Луиса Энрике обыграли «Арсенал».
