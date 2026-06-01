  4. Мальдера не в восторге от победы Забарного в Лиге чемпионов
01 июня 2026, 01:02 | Обновлено 01 июня 2026, 01:07
Тренер напомнил, что работал в «Марселе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Мальдера

Главный тренер сборной Украины, итальянский специалист Андре Мальдера объяснил, почему не в восторге от победы украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в Лиге чемпионов против «Арсенала».

«Я работал в «Марселе», а эта команда не очень дружит с «ПСЖ», – сказал Мальдера.

Мальдера был помощником Роберто Де Дзерби в «Марселе» и работал там с 2024 по 2026 годы.

Ранее украинский защитник ПСЖ Илья Забарный отреагировал на триумф французского клуба в финале Лиги чемпионов, где подопечные Луиса Энрике обыграли «Арсенал».

Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
