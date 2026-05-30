Полесье продало форварда за границу. Его приобрели за миллион евро

Венесуэльский нападающий житомирского «Полесья» Луифер Эрнандес перешёл в мексиканскую «Пуэблу», сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

По информации источника, переход 25-летнего футболиста, которого «волки» в 2024 году приобрели за 1 миллион евро, состоялся на правах полноценного трансфера. Он подпишет с новым клубом двухлетний контракт с опцией продления соглашения еще на один год.

Во второй половине сезона 2025/26 Луифер Эрнандес на правах аренды провел 18 матчей за колумбийскую «Кукуту», отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

В первой части сезона он выступал за одесский «Черноморец»: 4 гола и 2 голевые передачи в 14 матчах.