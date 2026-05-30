САРАПИЙ: «Полесье должно всегда играть в нападении»

Защитник «Полесья» Эдуард Сарапий оценил сезон житомирской команды в УПЛ.

По итогам чемпионата «Полесье» заняло третье место в турнирной таблице, набрав 59 очков в 30 матчах.

«Конечно, нам всем нужно было привыкнуть к требованиям [главного тренера] Руслана Петровича [Ротаня]. В начале сезона было непросто, мы неоднократно проигрывали. Нам нужно было время, чтобы ко всему привыкнуть. В середине чемпионата и в его завершении все было по-другому. Мы часто дожимали своих соперников. Наши соперники часто защищались уже в своей штрафной площадке. Как следствие – они ошибались, а мы забивали голы. Полесье должно играть первым номером всегда. Следующий сезон, я думаю, должен у нас получиться еще лучше», – сказал Сарапий.