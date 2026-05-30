«Шансы есть». Сарапий уверен, что может закрепиться в сборной Украины

Защитник «Полесья» Эдуард Сарапий прокомментировал свой вызов в сборную Украины на товарищеские матчи против Польши и Дании.

«Шансы [закрепиться в составе], конечно, есть. Все будут решать тренеры. Думаю, что у нас сейчас назначен классный специалист — итальянец Мальдера. Меня вызвали в расположение национальной сборной. У нас впереди сбор во Львове, а затем две игры – с Польшей и Данией. Вот там мне нужно доказывать, что я достоин места в составе, а не просто попадать в список футболистов, которых пригласили в сборную», – пояснил игрок.