  4. «Шансы есть». Сарапий уверен, что может закрепиться в сборной Украины
30 мая 2026, 21:05
Эдуард хочет доказать, что не просто так попал в заявку команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Сарапий

Защитник «Полесья» Эдуард Сарапий прокомментировал свой вызов в сборную Украины на товарищеские матчи против Польши и Дании.

«Шансы [закрепиться в составе], конечно, есть. Все будут решать тренеры. Думаю, что у нас сейчас назначен классный специалист — итальянец Мальдера. Меня вызвали в расположение национальной сборной. У нас впереди сбор во Львове, а затем две игры – с Польшей и Данией. Вот там мне нужно доказывать, что я достоин места в составе, а не просто попадать в список футболистов, которых пригласили в сборную», – пояснил игрок.

Сарапий дебютировал в составе сборной Украины в марте в матче против Албании (1:0). В прошлом сезоне он провел за «Полесье» 37 матчей и забил шесть голов.

Андрей Плыгун Источник: Sportarena
