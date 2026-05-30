  4. «Абсолютно нелепо». В Нидерландах оценили шансы Цыганкова перейти в Аякс
30 мая 2026, 19:58
«Абсолютно нелепо». В Нидерландах оценили шансы Цыганкова перейти в Аякс

Приобретение клубом украинца выглядит нелогично

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Тема возможного перехода украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова в «Аякс» стала одной из самых обсуждаемых в нидерландских спортивных медиа.

Ведущие популярного подкаста FC AFKICKEN Ян Вердонк, Вессел Кроон и Барт Вриндс оценили перспективы такого трансфера.

Ян: В Испании ходят слухи, что «Аякс» якобы интересуется Цыганковым из «Жироны». Игрок с рыночной стоимостью 15 миллионов. Это логичный слух, Вессел?

Вессел: Нет. Ну, а это логично? Если Мичел придет, то логично, что появятся слухи об игроках «Жироны», которых он, возможно, хотел бы взять с собой. Испанские клубы, как правило, не очень богаты, поэтому, возможно, у них есть необходимость продавать игроков. И тогда вы, конечно, можете попытаться перехватить Цыганкова по цене ниже рыночной. Но к нему, несомненно, будет и другой интерес со стороны других клубов, которые, возможно, имеют лучший выбор. И мы только что уже обсудили, что у «Аякса» сейчас есть [игроки на эту позицию] Каризо и Бергейс. Поэтому я не могу представить, что это произойдет.

Барт: Нет, это кажется совершенно бессмысленным, потому что этот парень – настоящий правый вингер. Я бы удивился, если бы это произошло. Послушайте, Цыганков – фантастический игрок, я имею в виду, что он очень хорошо себя зарекомендовал. ПСВ хотел его в прошлом году, кажется. Так что, если вы говорите о притоке качества – да, конечно. Но это не логичный трансфер на данный момент.

По итогам сезона «Жирона» вылетела из Ла Лиги в Сегунду. Цыганков провел в чемпионате Испании 32 матча, забил шесть голов и отдал пять ассистов.

Чегрове "дно журналістики"
Вибрати слово вирване з контексту для заголовку  у матеріалі де люди хвалять Циганкова .
Ну таке....
