Вингер лондонского Арсенала – Букайо Сака – сыграл рукой в своей штрафной плозади на 16-й минуте финала Лиги чемпионов 2025/26 против ПСЖ.

Сака попал себе в руку, выбивая мяч после углового удара от парижан. Однако главный арбитр поединка – немецкий судья Даниэль Зиберт – никак не отреагировал на эпизод и не назначил пенальти для французской команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Арсенал пока что побеждает ПСЖ со счетом 1:0. На 6-й минуте отличился Кай Хаверц после ошибки Маркиньоса.

Финал ЛЧ между ПСЖ и Арсеналом стартовал 30 мая в 19:00 по Киеву на Пушкаш Арене в Будапеште (Венгрия).

ФОТО. Сака сыграл рукой в штрафной. Судья пенальти для ПСЖ не поставил