ФОТО. Сака сыграл рукой в штрафной. Судья пенальти для ПСЖ не поставил
Букайо сыграл рукой в штрафной площади Арсенала, выбивая мяч
Вингер лондонского Арсенала – Букайо Сака – сыграл рукой в своей штрафной плозади на 16-й минуте финала Лиги чемпионов 2025/26 против ПСЖ.
Сака попал себе в руку, выбивая мяч после углового удара от парижан. Однако главный арбитр поединка – немецкий судья Даниэль Зиберт – никак не отреагировал на эпизод и не назначил пенальти для французской команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Арсенал пока что побеждает ПСЖ со счетом 1:0. На 6-й минуте отличился Кай Хаверц после ошибки Маркиньоса.
Финал ЛЧ между ПСЖ и Арсеналом стартовал 30 мая в 19:00 по Киеву на Пушкаш Арене в Будапеште (Венгрия).
ФОТО. Сака сыграл рукой в штрафной. Судья пенальти для ПСЖ не поставил
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
WBC не санкционирует реванш против Рико, пока украинец не сразится с Кабайелом
Итальянец рассчитывает на лидерские качества Андрея