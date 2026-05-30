ФОТО. Андрей Шевченко посетил финал Лиги чемпионов
Президент УАФ присутствует на матче между ПСЖ и Арсеналом
30 мая проходит финальный матч Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ и Арсенал. Поединок проходит на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште, Венгрия.
На матче присутствует легендарный экс-футболист и нынешний президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.
Андрей Шевченко как футболист в составе Милана побеждал в Лиге чемпионов в 2003 году.
Ранее Андрей Шевченко посетил лицей, который разрушили россияне.
