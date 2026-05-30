  «Могу пойти». Трубин заявил о готовности сменить позицию в сборной Украины
30 мая 2026, 18:40 | Обновлено 30 мая 2026, 18:42
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь португальской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин пошутил о высокой конкуренции в вратарской линии национальной команды.

Новый тренер сборной Андреа Мальдера вызвал на учебно-тренировочный сбор пятерых вратарей. Помимо Трубина, на роль первого номера в команде претендуют Андрей Лунин («Реал»), Дмитрий Ризнык («Шахтер»), Георгий Ермаков («Маккаби Хайфа») и Руслан Нещерет («Динамо»).

– Почему так много вратарей? Пять штук.

– Я видел, кстати, прикол в Threads. Пять вратарей и ноль правых защитников. Я не знаю, почему так. Будем работать.

– А вы сможете, если что, справа сыграть?

– Нет, я могу на 90-й минуте пойти [во вратарскую соперника].

В январе Трубин сенсационно отличился в воротах мадридского «Реала» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. На 90+8 минуте встречи Анатолий вышел в штрафную площадку соперника на «стандарт» и после подачи головой переправил мяч в ворота Тибо Куртуа.

