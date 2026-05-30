Виталий МИКОЛЕНКО: «Вернулся в Украину. Нужно следить, что говорю»

Защитник Эвертона Виталий Миколенко прибыл в Украину на сбор национальной команды – игрок приехал домой впервые с января 2022 года.

«Вернулся в Украину. Я счастлив. Но, конечно, теперь нужно обращать внимание на то, что ты говоришь при людях. Потому что в Европе я могу на своем языке говорить и никто не поймет».

«А тут нужно следить за собой. Я приехал в Украину за три дня до начала сбора. Мне приятно быть дома», – сказал Миколенко.

Ранее сообщалось, что игрок, который летом может стать свободным агентом, решил продлить контракт с Эвертоном.