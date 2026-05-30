Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Вернулся в Украину. Нужно следить, что говорю»
30 мая 2026, 16:45 | Обновлено 30 мая 2026, 17:17
Виталий МИКОЛЕНКО: «Вернулся в Украину. Нужно следить, что говорю»

Игрок вернулся в Украину впервые с 2022 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник Эвертона Виталий Миколенко прибыл в Украину на сбор национальной команды – игрок приехал домой впервые с января 2022 года.

«Вернулся в Украину. Я счастлив. Но, конечно, теперь нужно обращать внимание на то, что ты говоришь при людях. Потому что в Европе я могу на своем языке говорить и никто не поймет».

«А тут нужно следить за собой. Я приехал в Украину за три дня до начала сбора. Мне приятно быть дома», – сказал Миколенко.

Ранее сообщалось, что игрок, который летом может стать свободным агентом, решил продлить контракт с Эвертоном.

Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
