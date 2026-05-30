Джиро д'Италия 2026. Победу на 20-м этапе одержал Йонас Вингегор

Датский велогонщик лидирует перед последним этапом

Getty Images/Global Images Ukraine. Йонас Вингегор

В субботу, 30 мая, прошел 20-й этап велогонки Джиро д'Италия 2026. Победу одержал гонщик команды Visma–Lease a Bike Йонас Вингегор.

На 20-м этапе велогонщики преодолели дистанцию в 200 километров по горной местности.

Первым финишную черту пересек Йонас Вингегор. Второе место занял гонщик команды Decathlon CMA CGM Феликс Галль. Третьим стал Джей Хиндли из Red Bull Bora.

Перед заключительным этапом Йонас Вингегор лидирует в генеральной классификации. Феликс Галль отстает на пять минут и 22 секунды.

Заключительный этап Джиро д'Италия 2026 пройдет 31 мая. Спортсмены преодолеют дистанцию в 131 километр по равнинной местности.

Джиро д'Италия 2026. 20-й этап (Италия), 30 мая. 200 километров

  • 1. Йонас Вингегор (США, Visma–Lease a Bike) – 5:03:55
  • 2. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) + 1:15
  • 3. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull Bora) + 1:15

Результаты 20-го этапа

Генеральная классификация

Сергей Турчак
