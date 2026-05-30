СТАХОВСКИЙ: «Выступления наших девушек в этом сезоне – феноменальные»
Выдающийся экс-теннисист прокомментировал достижения украинок в этом сезоне
Украинский экс-теннисист Сергей Стаховский поделился впечатлениями от выступлений представительниц Украины на Roland Garros и в целом в сезоне.
«На мой взгляд, выступления наших девушек в этом сезоне в целом и на Roland Garros в частности являются феноменальными. Сам факт того, что два «Мастерса», Мадрид и Рим, выиграли украинки, считаю историческим достижением в истории WTA в целом. Нужно посмотреть, удавалось ли это другим странам.
Выступление девушек на RG отличное: первая победа Дарьи Снигур в основе RG, победа Юлии Стародубцевой над Рыбакиной – это отдельный исторический эпизод.
Есть чем гордиться и главное – мотивировать следующее поколение. Девушки показывают пример того, что даже в сложных психологических условиях можно достигать лучших результатов.
Марта Костюк в отличной форме и уже вышла в 4-й раунд. Ожидания и правда высокие, но они оправданы.
Элина в отличной форме и психологически, и физически, и теннисно. Спорт непредсказуем, поэтому нам остается только болеть и надеяться», – подытожил Стаховский.
В основной сетке Roland Garros Украину представляли Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Александра Олейникова, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.
Лидеры украинского тенниса Элина Свитолина и Марта Костюк уже добрались до 1/8 финала турнира.
