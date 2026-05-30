  4. Михалик спрогнозировал счет финала Лиги чемпионов
30 мая 2026, 16:06 |
Михалик спрогнозировал счет финала Лиги чемпионов

Экс-игрок сборной Украины будет болеть за Забарного

ФК Колос. Тарас Михалик

Бывший защитник национальной сборной Украины Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на финал Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ – «Арсенал», который пройдет 30 мая в Будапеште.

«Конечно, для болельщиков было бы лучше, если бы в финале сошлись ПСЖ и «Барселона», с их заточенностью на атаку, тогда бы точно можно было ожидать голепада. Не суждено, но все же, считаю, что в Будапеште будут выяснять отношения очень достойные участники, и увидим чьи «козыри» окажутся более весомыми: парижан с их фантастической линией атаки или крепкая защита лондонцев с надежным вратарем.

Я не являюсь сторонником ПСЖ, однако сегодня больше буду симпатизировать парижанам, потому что очень хочется, чтобы наш Илья Забарный был среди победителей Лиги чемпионов.

Склоняюсь к тому, что французский гранд возобладает – 2:1 и не исключено, что решающий гол будет забит в дополнительное время».

Андрей Писаренко
