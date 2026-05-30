Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Осака за три часа переиграла 17-ю ракетку и впервые вышла в 1/8 финала РГ
30 мая 2026, 15:40 | Обновлено 30 мая 2026, 16:20
Наоми вырвала победу у Ивы Йович в поединке третьего раунда мейджора

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (Япония, WTA 16) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

В третьем раунде японка в трех сетах вырвала победу у Ивы Йович (США, WTA 17) за три часа.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Ива Йович (США) [17] – Наоми Осака (Япония) [16] – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 4:6

Осака провела первое очное противостояние против Ивы.

Далее Наоми поборется либо с Ариной Соболенко, либо с Дарьей Касаткиной. Помимо Йович, японка в Париже также переиграла Лауру Зигемунд и Донну Векич.

Осака в восьмой раз в карьере добралась до 1/8 финала турнира Grand Slam и впервые на Ролан Гаррос. Матч против Йович стал для Наоми 100-м в карьере в основной сетке GS.

Даниил Агарков
Могло бути як вчора Джокович і Фонсека але не вийшло. Хоча тут рівна гра була з невеликою перевагою Осаки. Про що і результат.
Дякую Наомі !  ... 
Сподіваюсь, що або Японамати, або Даша у фіналі з цієї половини. Все ж таки бульбазавр на РГ не такий страшний, як на інших турнірах Слему.
