Осака за три часа переиграла 17-ю ракетку и впервые вышла в 1/8 финала РГ
Наоми вырвала победу у Ивы Йович в поединке третьего раунда мейджора
Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (Япония, WTA 16) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.
В третьем раунде японка в трех сетах вырвала победу у Ивы Йович (США, WTA 17) за три часа.
Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала
Ива Йович (США) [17] – Наоми Осака (Япония) [16] – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 4:6
Осака провела первое очное противостояние против Ивы.
Далее Наоми поборется либо с Ариной Соболенко, либо с Дарьей Касаткиной. Помимо Йович, японка в Париже также переиграла Лауру Зигемунд и Донну Векич.
Осака в восьмой раз в карьере добралась до 1/8 финала турнира Grand Slam и впервые на Ролан Гаррос. Матч против Йович стал для Наоми 100-м в карьере в основной сетке GS.
