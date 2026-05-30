Фабрицио Романо назвал тренера, который заменит Слота в Ливерпуле
Ожидается, что должность получит Андони Ираола
30 мая 2026 года английский «Ливерпуль» официально объявил об увольнении голландского главного тренера первой команды клуба Арне Слота.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, следующим главным тренером «красных» должен стать испанец Андони Ираола.
Переговоры между сторонами продвигаются быстро, руководство клуба уже утвердило специалиста в качестве главного кандидата на должность.
Последним местом работы Андони Ираолы был английский «Борнмут», который он возглавлял с лета 2023 года до завершения сезона 2025/26. По итогам сезона тренер вывел «вишни» в Лигу Европы.
В сезоне АПЛ 2025/26 «Ливерпуль» под руководством Арне Слота финишировал на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 60 очков в 38 матчах чемпионата Англии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
