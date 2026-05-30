30 мая 2026, 16:55 | Обновлено 30 мая 2026, 17:11
Ливерпуль ищет тренера. Есть три варианта, два – неожиданные

Не только Ираола, но и Хенесс и Сейдж

985
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Хенесс

В субботу Ливерпуль объявил об увольнении наставника Арне Слота, который проработал с командой два сезона и завоевал один чемпионский титул.

Фаворитом на замену Слоту является экс-тренер Борнмута Андони Ираола, однако руководство Красных рассматривает и более неожиданные варианты вне АПЛ.

Таких претендентов двое: это тренер Штутгарта Себастьян Хенесс и наставник Ланса Пьерр Сейдж.

Штутгарт завершил сезон Бундеслиги в топ-4, а Ланс стал открытием сезона Лиги 1, завоевав статус вице-чемпиона Франции.

Иван Зинченко Источник: The Athletic
