Ливерпуль ищет тренера. Есть три варианта, два – неожиданные

В субботу Ливерпуль объявил об увольнении наставника Арне Слота, который проработал с командой два сезона и завоевал один чемпионский титул.

Фаворитом на замену Слоту является экс-тренер Борнмута Андони Ираола, однако руководство Красных рассматривает и более неожиданные варианты вне АПЛ.

Таких претендентов двое: это тренер Штутгарта Себастьян Хенесс и наставник Ланса Пьерр Сейдж.

Штутгарт завершил сезон Бундеслиги в топ-4, а Ланс стал открытием сезона Лиги 1, завоевав статус вице-чемпиона Франции.