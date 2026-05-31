В Польше возникли проблемы накануне матча с Украиной

Главный тренер сборной Польши Ян Урбан поделился ожиданиями от товарищеского матча против национальной сборной Украины и обозначил ключевые проблемы своей команды.

«После анализа мы видим, что больше всего нужно улучшить игру в обороне. У нас сейчас есть проблема – отсутствует топовый левый защитник. Среди вызванных игроков есть несколько новых защитников, и мы хотим посмотреть на них в ближайших матчах», – отметил Урбан.

Напомним, матч между сборными Украины и Польши состоится 31 мая во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.