В Польше возникли проблемы накануне матча с Украиной
Урбан рассказал, что в команде нет топового левого защитника
Главный тренер сборной Польши Ян Урбан поделился ожиданиями от товарищеского матча против национальной сборной Украины и обозначил ключевые проблемы своей команды.
«После анализа мы видим, что больше всего нужно улучшить игру в обороне. У нас сейчас есть проблема – отсутствует топовый левый защитник. Среди вызванных игроков есть несколько новых защитников, и мы хотим посмотреть на них в ближайших матчах», – отметил Урбан.
Напомним, матч между сборными Украины и Польши состоится 31 мая во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
