Плохие новости. Сборная вынужденно изменила заявку на ЧМ-2026
Эмиль Хольм из-за травмы покинул расположение Швеции
Сборная Швеции была вынуждена внести изменения в заявку на чемпионат мира 2026 из-за травмы одного из футболистов.
На предстоящий мундиаль не поедет защитник Эмиль Хольм, который четыре месяца провел в аренде в «Ювентусе».
Врачи диагностировали у игрока мышечную травму, которая будет беспокоить его в течение ближайших недель.
Эмиль был вынужден покинуть расположение сборной, а на его место был вызван Херман Юханссон («Даллас»).
Также в сборную приехал Себастиан Нанаси из французского «Страсбурга» в роли запасного.
«Конечно, это печально и для нас, и для Эмиля, который вынужден покинуть нас на этом этапе. Мы ему сочувствуем и желаем скорейшего восстановления», – сказал главный тренер Грэм Поттер.
Сборная Швеции по итогам жеребьевки попала в группу F. Соперниками шведов станут Тунис, Япония и Нидерланды.
Emil Holm missar VM 💔— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) May 30, 2026
Högerbacken tvingas lämna återbud på grund av skada och kommer därmed inte åka med över till Nordamerika.
Herman Johansson skrivs in i VM-truppen istället. Samtidigt kallas även Sebastian Nanasi in som reserv.
Läs mer
📰 https://t.co/JIYoVW1w3v pic.twitter.com/HF1iTFtm3s
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Три клуба из ОАЭ стремятся пригласить бывшего тренера сборной
В клубном футболе Европы сегодня значимое событие