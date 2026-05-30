Плохие новости. Сборная вынужденно изменила заявку на ЧМ-2026

Сборная Швеции была вынуждена внести изменения в заявку на чемпионат мира 2026 из-за травмы одного из футболистов.

На предстоящий мундиаль не поедет защитник Эмиль Хольм, который четыре месяца провел в аренде в «Ювентусе».

Врачи диагностировали у игрока мышечную травму, которая будет беспокоить его в течение ближайших недель.

Эмиль был вынужден покинуть расположение сборной, а на его место был вызван Херман Юханссон («Даллас»).

Также в сборную приехал Себастиан Нанаси из французского «Страсбурга» в роли запасного.

«Конечно, это печально и для нас, и для Эмиля, который вынужден покинуть нас на этом этапе. Мы ему сочувствуем и желаем скорейшего восстановления», – сказал главный тренер Грэм Поттер.

Сборная Швеции по итогам жеребьевки попала в группу F. Соперниками шведов станут Тунис, Япония и Нидерланды.