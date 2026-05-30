Александра Олейникова – Диана Шнайдер. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

30 мая, в третьем круге Ролан Гаррос, свою встречу проведут Александра Олейникова (WTA 65) и Диана Шнайдер (WTA 23).

Александра Олейникова

В этом сезоне Олейникова стала известна широкой теннисной публике, она показывает интересный теннис, имеет яркую внешность, а также не боится говорить на острые темы. По статистике видно, что Олейникова предпочитает играть на грунте, на этом покрытии она провела 20 матчей, одержав 13 побед.

Титулов украинка в текущем туре не выигрывала, однако, поднялась уже на 31 позицию, по сравнению с началом года, а если взять рейтинг лайв, она и вовсе входит в топ-50. Ролан Гаррос украинка начала с разгромной победы над малоизвестной «нейтралкой» Приданкиной – 6:1, 6:2, сложнее было во второй встрече, против австралийки Кимберли Биррелл – 6:3, 0:6, 7:6. В случае успеха, украинка попадет на победителя пары Мбоко – Киз, главное, чтоб все было хорошо со здоровьем, ведь последние встречи Олейникова проводила с перемотанным бедром.

Диана Шнайдер

Хоть «нейтралка» находится высоко в рейтинге, текущий сезон она проводит без особых успехов. Дальше всего спортсменка заходила в Аделаиде, когда вылетела в полуфинале. С тех пор, Шнайдер ни разу не выигрывала больше двух матчей кряду.

Этот мейджор теннисистка начала с победы над мексиканкой Ренатой Сарасуа – 6:4, 6:1. Во втором матче удалось обыграть американку Маккартни Кесслер – 7:6, 6:1. Какого-то прорыва от «нейтралки» я не жду, она впервые добралась до третьего круга Ролан Гаррос.

Прогноз

«Нейтралка» котируется фаворитом этого противостояния, что можно считать неким шаблоном, ведь Шнайдер имеет больше опыта на таких турнирах, выше в рейтинге, чего хватило, чтоб отдать ей перевес.

Я думаю, что Олейникова, как минимум не слабее, а учитывая ее характер и настрой на подобных соперниц, шансы на успех у нее будут хорошими. Жду увлекательного и напряженного матча, в котором рискну сделать ставку на тотал больше 20,5 геймов за 1,8.