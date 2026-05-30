ВИЕЙРА: «Когда ты выигрываешь ЛЧ и АПЛ, это признак выдающегося поколения»

Бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра, который играл за лондонцев с 1996 по 2005 год, убежден, что «канониры» обладают всеми инструментами, чтобы побороться за победу в Лиге чемпионов и превзойти команду «Непобедимых» сезона 2003/04.

«Всегда сложно сравнивать эпохи, но если «Арсенал» выиграет Лигу чемпионов, добавив к этому чемпионат, это будет гораздо сильнее того, что мы сделали в 2004 году. Это не значит, что команда лучше (смеется), понимаете? То, что мы сделали с «Непобедимыми», – это прекрасно, но когда ты выигрываешь ЛЧ и Премьер-лигу, это признак исключительного поколения.

Меня недавно попросили представить, какие игроки сегодня могли бы попасть в нашу команду «Непобедимых». Когда смотришь на уровень Сола Кэмпбелла, Тьерри Анри, Денниса Бергкампа, трудно кого-то не оставить. Из нынешней команды я думаю, что Вильям Салиба и Габриэль – лучшая пара центральных защитников за последние три сезона, и они могли бы занять место в «Непобедимых». В Англии часто сравнивают Деклана Райса со мной. Это игрок, к которому я ближе всего по стилю. Мы похожи по самоотдаче, лидерству. Букайо Сака справа – исключительный игрок, хотя Фредди Юнгберг тоже был таким. Трудно убрать Робера (Пиреса). В общем, это сложный выбор (смеется).

Это чемпионство «Арсенала» спустя 22 года – итог последних трех-четырех лет. Несколько вторых мест дали опыт и уверенность. Я смотрел матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» (1:2, 19 апреля), и тогда было много негатива по поводу игры команды и сомнений в ее способности выиграть титул. Но то, что они прошли за последние три года, дало им уверенность.

Арсен Венгер создал семейную атмосферу, которая соответствует ДНК «Арсенала», и Микель Артета сумел восстановить эту идею. Микель Артета был ключевым. Первые два года были очень сложными, но он оставался верен своим идеям. Он точно знал, чего хотел. Он принимал жесткие решения, строя команду, и отпускал важных игроков, потому что они не соответствовали его видению. Как и во времена Венгера, главная сила – это создание единой команды с общей идеей. Венгер создал семейную атмосферу, и Артета восстановил ее после периода потери идентичности.

Когда я вижу празднования, семьи, сотрудников клуба, чувствуется нечто особенное. Это же было и в наше время: способность выигрывать даже без идеальной игры. Бывали матчи, когда мы играли не лучшим образом, но все равно побеждали 1:0, 2:1 за счет характера. Эта команда молодая, стабильная и имеет потенциал доминировать в АПЛ следующие 4–5 лет.

Среди основных игроков я не вижу, кто может уйти в ближайшее время. Возможно, Габриэль, но Сака, Салиба, Мартинелли, Троссард, Райс – это футболисты, которые еще многое дадут команде. Виктор Дьекереш провел сложный сезон, но в следующем году он будет ключевым.

Я с нетерпением жду финала. Это может быть нечто большое. Я всегда считал, что «Арсенал» – единственная команда в Европе, способная победить ПСЖ. Но это невероятная команда. Они обладают всем. Я обожаю этот ПСЖ. За последние 2–3 года это лучшая команда Европы. В ней есть все. Пройти через такой коллектив и при этом раскрывать индивидуальности – это впечатляет. Но «Арсенал» имеет все инструменты, чтобы доставить проблемы: атлетизм, мобильность, скорость, силу, агрессию.

«Арсенал» – команда, которая умеет и любит защищаться. И долго. В центре поля много бега и техники. Трио Кварацхелия – Дембеле – Дуэ чрезвычайно быстрое, но «Арсенал» хорошо играет один в один, защитники обладают взрывной скоростью и агрессией. И еще важный момент – стандарты, на которых «Арсенал» может очень сильно ударить по ПСЖ», – сказал Виейра.