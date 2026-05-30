  4. Гордон сказал, почему выбрал Барселону, а не Баварию
30 мая 2026, 20:13 | Обновлено 30 мая 2026, 20:15
Гордон сказал, почему выбрал Барселону, а не Баварию

Хочет играть с Ямалем

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

Атакующий хавбек Энтони Гордон имел предложение от Баварии, однако в итоге выбрал Барселону, с которой уже экс-игрок Ньюкасла подписал контракт на 5 лет.

«Как только я узнал, что есть вариант с Барселоной, то другие мои опции сразу отпали. Никаких вопросов больше не было. Я уже хочу сыграть вместе с Ямалем и другими топ-футболистами».

«Если ты рядом с такими исполнителями, то автоматически прогрессируешь. Они – лучшие, и я выбрал Барселону».

«Мы с ними играли недавно в Лиге чемпионов, и Ньюкасл на своем поле даже мяч не мог контролировать», – сказал Гордон.

Ранее сообщалось, что Бавария первой проявила серьезный интерес, но каталонский клуб быстро договорился с Ньюкаслом.

Оцените материал
Сообщить об ошибке

