Игроки сборной Украины ждут. Жирона нашла кандидатов на пост тренера

После вылета в Сегунду Жирону покинул наставник Мичел, а клуб активно рассматривает кандидатов на пост тренера, который должен вернуть команду в элиту.

Главным претендентом назван Гарсия Пимьента, экс-тренер Севильи и бывший работник академии Барселоны, что нравится руководству Жироны.

На специалиста рассчитывает Эльче, который в последнем туре и отправил Жирону во второй дивизион.

Кроме того, кандидатом является Адай Бенитес. Это бывший футболист каталонского клуба и молодой тренер, который с командой Европа (Барселона) пытается пробиться в Сегунду.

Несмотря на вылет, украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат пока остаются в команде.