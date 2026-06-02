Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игроки сборной Украины ждут. Жирона нашла кандидатов на пост тренера
Испания
02 июня 2026, 19:51 |
354
0

Игроки сборной Украины ждут. Жирона нашла кандидатов на пост тренера

Пимьента или Бенитес

02 июня 2026, 19:51 |
354
0
Игроки сборной Украины ждут. Жирона нашла кандидатов на пост тренера
​Getty Images/Global Images Ukraine

После вылета в Сегунду Жирону покинул наставник Мичел, а клуб активно рассматривает кандидатов на пост тренера, который должен вернуть команду в элиту.

Главным претендентом назван Гарсия Пимьента, экс-тренер Севильи и бывший работник академии Барселоны, что нравится руководству Жироны.

На специалиста рассчитывает Эльче, который в последнем туре и отправил Жирону во второй дивизион.

Кроме того, кандидатом является Адай Бенитес. Это бывший футболист каталонского клуба и молодой тренер, который с командой Европа (Барселона) пытается пробиться в Сегунду.

Несмотря на вылет, украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат пока остаются в команде.

По теме:
Жирона назвала цену на Цыганкова. Трабзонспор предлагает вдвое меньше
Цыганков останется в Испании? Клуб хочет забрать игрока у турок из-под носа
Дебют Мальдеры во главе сборной Украины. Мнения авторитетных специалистов
Жирона Хавьер Гарсия Пимьента Владислав Крапивцов Владислав Ванат Виктор Цыганков
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Теннис | 02 июня 2026, 15:20 93
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал

Марта в трех сетах одержала победу над Элиной в четвертьфинале мейджора в Париже

ОФИЦИАЛЬНО. Тренер покидает лондонский клуб АПЛ. Перейдет в Бенфику
Футбол | 02 июня 2026, 19:22 1
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер покидает лондонский клуб АПЛ. Перейдет в Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер покидает лондонский клуб АПЛ. Перейдет в Бенфику

Марку Силва покидает Фулхэм

Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Футбол | 02.06.2026, 08:16
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Футбол | 02.06.2026, 14:45
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Футбол | 02.06.2026, 08:57
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 228
Футбол
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
02.06.2026, 08:29 17
Бокс
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
01.06.2026, 22:08 3
Футбол
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
01.06.2026, 20:39 3
Футбол
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем