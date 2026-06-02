Игроки сборной Украины ждут. Жирона нашла кандидатов на пост тренера
Пимьента или Бенитес
После вылета в Сегунду Жирону покинул наставник Мичел, а клуб активно рассматривает кандидатов на пост тренера, который должен вернуть команду в элиту.
Главным претендентом назван Гарсия Пимьента, экс-тренер Севильи и бывший работник академии Барселоны, что нравится руководству Жироны.
На специалиста рассчитывает Эльче, который в последнем туре и отправил Жирону во второй дивизион.
Кроме того, кандидатом является Адай Бенитес. Это бывший футболист каталонского клуба и молодой тренер, который с командой Европа (Барселона) пытается пробиться в Сегунду.
Несмотря на вылет, украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат пока остаются в команде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта в трех сетах одержала победу над Элиной в четвертьфинале мейджора в Париже
Марку Силва покидает Фулхэм