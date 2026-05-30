30 мая 2026, 21:22 | Обновлено 30 мая 2026, 21:52
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины

Романчук может пополнить состав киевского гранда

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук

Киевское «Динамо» может подписать своего воспитанника Александра Романчука, который защищает цвета румынской «Университати» и уже забил шесть голов в этом сезоне.

Как отмечает ТаТоТаке, Романчук находится в трансферных списках киевлян. Сумма перехода оценивается в три миллиона евро, которые требует за футболиста «Университатя».

Романчук является бывшим игроком «Динамо» и находился в списках команды с 2018 по 2020 годы.

Романчук получил вызов в сборную Украины после назначение Андреа Мальдеры – дебютировать в составе «сине-желтых» футболист может в матчах против Польши или Дании.

Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Ржавых слизней сразу затрясло
В нього з пропозиції з бундесліги
Він що дурень в динамо йти?
чтовы курите журналисты сайта какой громкий трансфер динамо команда дно уже три года
гранда..
Гарячій трансфер в дірочку 
