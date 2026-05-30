Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины

Киевское «Динамо» может подписать своего воспитанника Александра Романчука, который защищает цвета румынской «Университати» и уже забил шесть голов в этом сезоне.

Как отмечает ТаТоТаке, Романчук находится в трансферных списках киевлян. Сумма перехода оценивается в три миллиона евро, которые требует за футболиста «Университатя».

Романчук является бывшим игроком «Динамо» и находился в списках команды с 2018 по 2020 годы.

Романчук получил вызов в сборную Украины после назначение Андреа Мальдеры – дебютировать в составе «сине-желтых» футболист может в матчах против Польши или Дании.