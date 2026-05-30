Дешам высказался о финале Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСЖ и лондонский «Арсенал».

Специалист воздержался от прогнозов на главный матч турнира, но пожелал футболистам завершить поединок без травм.

«Я не собираюсь ставить себя на место тренеров, это их финал. Нас ждет великолепная афиша. В этом матче сыграют мои футболисты: пятеро из ПСЖ и Вильям Салиба из «Арсенала».

Это самый престижный клубный турнир. Единственное, чего я желаю, – чтобы никто из этих игроков не получил травму и чтобы они прибыли в сборную в хорошей форме.

То, что покажут ПСЖ и «Арсенал» в этом матче, будет лишь отражением их противостояния. Но я не собираюсь вмешиваться в их повседневную работу.

Мы снова встретимся во вторник. Они будут в Нанте, но, вероятно, те, кто начнет финал в стартовом составе, не будут участвовать в наших мероприятиях», – сказал Дешам.

Финал между ПСЖ и «Арсеналом» состоится 30 мая в Будапеште на «Пушкаш-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.