Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дешам высказался о финале Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал
Лига чемпионов
30 мая 2026, 10:29 | Обновлено 30 мая 2026, 11:12
113
0

Дешам высказался о финале Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал

Коуч сборной Франции воздержался от прогноза

30 мая 2026, 10:29 | Обновлено 30 мая 2026, 11:12
113
0
Дешам высказался о финале Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСЖ и лондонский «Арсенал».

Специалист воздержался от прогнозов на главный матч турнира, но пожелал футболистам завершить поединок без травм.

«Я не собираюсь ставить себя на место тренеров, это их финал. Нас ждет великолепная афиша. В этом матче сыграют мои футболисты: пятеро из ПСЖ и Вильям Салиба из «Арсенала».

Это самый престижный клубный турнир. Единственное, чего я желаю, – чтобы никто из этих игроков не получил травму и чтобы они прибыли в сборную в хорошей форме.

То, что покажут ПСЖ и «Арсенал» в этом матче, будет лишь отражением их противостояния. Но я не собираюсь вмешиваться в их повседневную работу.

Мы снова встретимся во вторник. Они будут в Нанте, но, вероятно, те, кто начнет финал в стартовом составе, не будут участвовать в наших мероприятиях», – сказал Дешам.

Финал между ПСЖ и «Арсеналом» состоится 30 мая в Будапеште на «Пушкаш-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

По теме:
Хацкевич дал прогноз на финал Лиги чемпионов между ПСЖ и Арсеналом
Маркевич спрогнозировал счет матча ПСЖ – Арсенал в финале Лиги чемпионов
Известный тренер рассказал, сыграет ли Забарный в финале Лиги чемпионов
Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал Дидье Дешам
Андрей Витренко Источник: Footmercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко анонсировал важные новости для всего украинского футбола
Футбол | 30 мая 2026, 06:32 12
Шевченко анонсировал важные новости для всего украинского футбола
Шевченко анонсировал важные новости для всего украинского футбола

Будет создан центр развития национальных сборных

Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 29 мая 2026, 13:17 0
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов

Любовь к спорту точно будет плюсом

Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Футбол | 30.05.2026, 08:23
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 30.05.2026, 07:48
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от учасника Лиги Европы
Футбол | 30.05.2026, 10:01
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от учасника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от учасника Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
28.05.2026, 08:08 15
Бокс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 33
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
28.05.2026, 09:53 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
28.05.2026, 20:40 5
Футбол
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 13
Футбол
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 1
Футбол
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
29.05.2026, 00:28 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем