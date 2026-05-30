Защитник сборной Украины заинтересовал три клуба немецкой Бундеслиги

Защитник румынской «Университати» и сборной Украины Александр Романчук может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило ТаТоТаке.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересованы три представителя немецкой Бундеслиги – «Вердер», «Аугсбург» и «Фрайбург», который завоевал путевку в Лигу конференций.

Румынский клуб согласится оформить полноценный трансфер украинца, если получит предложение в размере три миллиона евро.

В нынешнем сезоне Романчук провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Защитник помог клубу из Крайовы стать чемпионами Румынии.

Контракт футболиста истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет два миллиона евро.

Романчук получил вызов в сборную Украины после назначение Андреа Мальдеры – дебютировать в составе «сине-желтых» футболист сможет в матчах против Польши или Дании.