Защитник сборной Украины заинтересовал три клуба немецкой Бундеслиги
Трансфер Александра Романчука могут оформить «Вердер», «Аугсбург» и «Фрайбург»
Защитник румынской «Университати» и сборной Украины Александр Романчук может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило ТаТоТаке.
В услугах 26-летнего футболиста заинтересованы три представителя немецкой Бундеслиги – «Вердер», «Аугсбург» и «Фрайбург», который завоевал путевку в Лигу конференций.
Румынский клуб согласится оформить полноценный трансфер украинца, если получит предложение в размере три миллиона евро.
В нынешнем сезоне Романчук провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Защитник помог клубу из Крайовы стать чемпионами Румынии.
Контракт футболиста истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет два миллиона евро.
Романчук получил вызов в сборную Украины после назначение Андреа Мальдеры – дебютировать в составе «сине-желтых» футболист сможет в матчах против Польши или Дании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Будущее украинского нападающего остается неопределенным
Три клуба из ОАЭ стремятся пригласить бывшего тренера сборной