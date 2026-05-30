ФОТО. Звездный футболист арестован: замешаны наркотики

Бывший вингер сборной Англии Рахим Стерлинг оказался в центре серьезного скандала.

Как сообщает The Sun, 31-летний футболист был задержан после дорожно-транспортного происшествия на автомагистрали M3 в графстве Хэмпшир.

По информации источника, утром 29 мая Lamborghini Стерлинга врезался в дорожное ограждение. Других автомобилей в аварии не участвовало, пострадавших также не было.

Полиция задержала футболиста по подозрению в управлении автомобилем в состоянии, не позволяющем безопасно управлять транспортным средством из-за употребления наркотических веществ. Также Стерлинга подозревают в опасном вождении, хранении наркотического вещества класса C и отказе предоставить образец для проверки.

В полиции Хэмпшира подтвердили факт ареста 31-летнего мужчины из графства Беркшир. После допроса его отпустили под залог, расследование продолжается.

В начале 2026 года Стерлинг покинул «Челси» и на правах свободного агента перешел в нидерландский «Фейеноорд». Ранее он также выступал за «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а за сборную Англии провел 82 матча и забил 20 голов.

Отметим, что информация на данный момент основана на сообщениях британских СМИ, а официальные обвинения футболисту пока не предъявлены.