Второй после Исака. Гордон перешел в Барселону за 80 млн евро

25-летний английский левый вингер Энтони Гордон стал игроком испанской Барселоны.

Каталонцы заплатили Ньюкаслу за игрока 80 млн евро.

В истории английского клуба эта продажа стала второй самой дорогой.

Рекорд продолжает удерживать переход Александра Исака в Ливерпуль за 145 млн евро в сезоне 2025/26.

Топ-10 самых дорогих продаж в истории Ньюкасл Юнайтед

145 млн евро – Александер Исак (2025/26, в Ливерпуль)

80 млн евро – Энтони Гордон (2026/27, в Барселону)

41.2 млн евро – Эллиот Андерсон (2024/25, в Ноттингем Форест)

41 млн евро – Энди Кэрролл (2010/11, в Ливерпуль)

35 млн евро – Янкуба Минтех (2024/25, в Брайтон)

35 млн евро – Мусса Сиссоко (2016/17, в Тоттенхэм Хотспур)

33.4 млн евро – Айозе Перес (2019/20, в Лестер Сити)

27.5 млн евро – Джорджинио Вейналдум (2016/17, в Ливерпуль)

27.2 млн евро – Аллан Сент-Максемен (2023/24, в Аль-Ахли)

25 млн евро – Йохан Кабае (2013/14, в ПСЖ)