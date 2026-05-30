  4. Второй после Исака. Гордон перешел в Барселону за 80 млн евро
Англия
30 мая 2026, 00:27 | Обновлено 30 мая 2026, 00:49
Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

25-летний английский левый вингер Энтони Гордон стал игроком испанской Барселоны.

Каталонцы заплатили Ньюкаслу за игрока 80 млн евро.

В истории английского клуба эта продажа стала второй самой дорогой.

Рекорд продолжает удерживать переход Александра Исака в Ливерпуль за 145 млн евро в сезоне 2025/26.

Топ-10 самых дорогих продаж в истории Ньюкасл Юнайтед

145 млн евро – Александер Исак (2025/26, в Ливерпуль)
80 млн евро – Энтони Гордон (2026/27, в Барселону)
41.2 млн евро – Эллиот Андерсон (2024/25, в Ноттингем Форест)
41 млн евро – Энди Кэрролл (2010/11, в Ливерпуль)
35 млн евро – Янкуба Минтех (2024/25, в Брайтон)
35 млн евро – Мусса Сиссоко (2016/17, в Тоттенхэм Хотспур)
33.4 млн евро – Айозе Перес (2019/20, в Лестер Сити)
27.5 млн евро – Джорджинио Вейналдум (2016/17, в Ливерпуль)
27.2 млн евро – Аллан Сент-Максемен (2023/24, в Аль-Ахли)
25 млн евро – Йохан Кабае (2013/14, в ПСЖ)

Трансфер Гордона в Барселону стал 7-м самым дорогим среди англичан
