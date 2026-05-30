Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер Гордона в Барселону стал 7-м самым дорогим среди англичан
Англия
30 мая 2026, 00:14 | Обновлено 30 мая 2026, 00:50
199
0

Трансфер Гордона в Барселону стал 7-м самым дорогим среди англичан

Вспомним топ-10 самых дорогих переходов англичан в истории футбола

30 мая 2026, 00:14 | Обновлено 30 мая 2026, 00:50
199
0
Трансфер Гордона в Барселону стал 7-м самым дорогим среди англичан
Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

Переход 25-летнего английского левого вингера Энтони Гордона из Ньюкасл Юнайтед в Барселону стал 7-м самым дорогим в истории футбола среди английских футболистов.

Гордон перешел в состав каталонцев за 80 млн евро.

По этому поводу вспомним топ-10 самых дорогих трансферов английских игроков в истории.

Топ-10 самых дорогих трансферов английских футболистов в истории

  • 127 млн ​​евро – Джуд Беллингем (2023/24, из Боруссии Дортмунд в Реал)
  • 117.5 млн евро – Джек Грилиш (2021/22, из Астон Виллы в Манчестер Сити)
  • 116.6 млн евро – Деклан Райс (2023/24, из Вест Хэм Юнайтед в Арсенал)
  • 95 млн евро – Гарри Кейн (2023/24, с Тоттенгем Хотспур в Баварию)
  • 87 млн ​​евро – Гарри Магуайр (2019/20, из Лестер Сити в Манчестер Юнайтед)
  • 85 млн евро – Джейдон Санчо (2021/22, из Боруссии Дортмунд в Манчестер Юнайтед)
  • 80 млн евро – Энтони Гордон (2026/27, из Ньюкасл Юнайтед в Барселону)
  • 69.3 млн евро – Эберечи Эзе (2025/26, из Кристал Пэлас в Арсенал)
  • 67.7 млн ​​евро – Мейсон Маунт (2023/24, из Челси в Манчестер Юнайтед)
  • 64.3 млн евро – Доминик Соланке (2024/25, из Борнмута в Тоттенхэм Хотспур)
По теме:
ФОТО. Жена Конопли обратилась к мужу после трансфера в Бундеслигу
ФОТО. Звездный футболист арестован: замешаны наркотики
Второй после Исака. Гордон перешел в Барселону за 80 млн евро
Барселона Ньюкасл трансферы чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Ла Лига Энтони Гордон трансферы Ла Лиги
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джокович покинул Ролан Гаррос, проиграв 19-летнему бразильцу с 2:0 по сетам
Теннис | 29 мая 2026, 21:58 22
Джокович покинул Ролан Гаррос, проиграв 19-летнему бразильцу с 2:0 по сетам
Джокович покинул Ролан Гаррос, проиграв 19-летнему бразильцу с 2:0 по сетам

Новак потерпел поражение в пяти сетах от Жоау Фонсеки в матче третьего раунда мейджора

Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Бокс | 29 мая 2026, 04:44 23
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен

Рико не понравилось, как рефери считал нокдаун

Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 29.05.2026, 08:41
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
ФОТО. Шевченко вернулся в лицей, который разрушили россияне
Футбол | 29.05.2026, 23:44
ФОТО. Шевченко вернулся в лицей, который разрушили россияне
ФОТО. Шевченко вернулся в лицей, который разрушили россияне
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 29.05.2026, 13:17
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 31
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
28.05.2026, 05:46 16
Бокс
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 6
Футбол
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
29.05.2026, 00:28 9
Бокс
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
29.05.2026, 07:16 38
Футбол
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 5
Бокс
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
29.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
28.05.2026, 13:47 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем