Англия30 мая 2026, 00:14
Трансфер Гордона в Барселону стал 7-м самым дорогим среди англичан
Вспомним топ-10 самых дорогих переходов англичан в истории футбола
Переход 25-летнего английского левого вингера Энтони Гордона из Ньюкасл Юнайтед в Барселону стал 7-м самым дорогим в истории футбола среди английских футболистов.
Гордон перешел в состав каталонцев за 80 млн евро.
По этому поводу вспомним топ-10 самых дорогих трансферов английских игроков в истории.
Топ-10 самых дорогих трансферов английских футболистов в истории
- 127 млн евро – Джуд Беллингем (2023/24, из Боруссии Дортмунд в Реал)
- 117.5 млн евро – Джек Грилиш (2021/22, из Астон Виллы в Манчестер Сити)
- 116.6 млн евро – Деклан Райс (2023/24, из Вест Хэм Юнайтед в Арсенал)
- 95 млн евро – Гарри Кейн (2023/24, с Тоттенгем Хотспур в Баварию)
- 87 млн евро – Гарри Магуайр (2019/20, из Лестер Сити в Манчестер Юнайтед)
- 85 млн евро – Джейдон Санчо (2021/22, из Боруссии Дортмунд в Манчестер Юнайтед)
- 80 млн евро – Энтони Гордон (2026/27, из Ньюкасл Юнайтед в Барселону)
- 69.3 млн евро – Эберечи Эзе (2025/26, из Кристал Пэлас в Арсенал)
- 67.7 млн евро – Мейсон Маунт (2023/24, из Челси в Манчестер Юнайтед)
- 64.3 млн евро – Доминик Соланке (2024/25, из Борнмута в Тоттенхэм Хотспур)
