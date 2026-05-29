Луис ЭНРИКЕ: «Это источник мотивации для нас»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал пресс-конференцию накануне финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится 30 мая в 19:00 по Киеву:

ДВА СТИЛЯ ИГРЫ

«Это два похожих подхода, но с разной тактикой. «Арсенал» – это тоже команда, которая забивает много голов и очень хорошо защищается. Просто это два разных тактических подхода».

РАБОТА МИКЕЛЬ АРТЕТЫ

«Я не удивлен, что он выиграл Премьер-лигу, «Арсенал» это заслужил. Они были самой стабильной командой, они – лучшая команда в Англии. Если я не ошибаюсь, это его шестой или седьмой сезон в «Арсенале», и можно ясно видеть, какую команду он построил».

БОЛЕЛЬЩИКИ

«Всякий раз, когда мы видим, как наши болельщики так воодушевлены, это мотивирует нас еще больше. Накануне такого финала мы стараемся сосредоточиться на важных вещах. Это источник мотивации для нас – не для того, чтобы повторить историю, как в прошлом году, а для того, чтобы оставаться одной из лучших команд в мире».

ПУТЬ К ФИНАЛУ

«Мой любимый матч, с точки зрения результата, – это победа со счётом 5:4 над «Баварией», потому что мы выиграли. Но, честно говоря, я люблю каждый матч, который мы сыграли в Лиге чемпионов в этом году. Каждый соперник… Я думаю, что на протяжении всего этого сезона мы показали, какая мы команда. Нам пришлось помучиться, как и следовало ожидать, и мы доказали свой характер. Выход в финал – это очень сложно для любой команды, а для нас это историческое событие».

ПОДГОТОВКА

«Что касается тренировок, то в этой заключительной части сезона мы ищем новые решения. У нас было время проанализировать соперника, мы хорошо его знаем, ведь играли с ним в течение последних двух сезонов. Мы по-прежнему можем улучшить свою игру в атаке и в обороне, именно для этого мы и тренируемся. А вот как справиться с финалом — это всегда отдельный вопрос. Завтра нам нужно максимально использовать такой матч, потому что никогда не знаешь, когда мы снова сыграем в финале Лиги чемпионов».

ФИНАЛ

«Финал – это всегда сложно. Прошлый год был исключительным, у нас было преимущество, которое не совсем отражало истинный уровень обоих клубов, но такой уж футбол. В этом финале, по-моему, нет явного фаворита. Нам придется использовать мельчайшие детали и оставаться в игре на протяжении всех 90 минут. Вокруг такого рода матчей всегда много напряжения и ожидания. Нужно уметь справляться с этими моментами, это очень важно».

ПЕРСПЕКТИВА ВТОРОГО ТИТУЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

«Знаете, какова мотивация на победу во второй Лиге чемпионов подряд? Она даже больше, чем мотивация на победу в первом. Мы – действующие чемпионы. Завтра я ожидаю великолепный финал Лиги чемпионов. Победит та команда, которая покажет лучший футбол, я в этом убежден».

ПРОЕКТ

«Моей целью, а также целью клуба, президента и спортивного директора было выиграть Лигу чемпионов. Проект сформировался довольно быстро, но мы заслужили победу в этом турнире. На мой взгляд, в прошлом сезоне мы были лучшей командой. Качество игры моих футболистов также сыграло важную роль в достижении этих целей. Мы уже смотрим в будущее и надеемся завтра завоевать еще один трофей».