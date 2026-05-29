Микель АРТЕТА: «Насколько же нам не повезло год назад в матчах с ПСЖ»

На пресс-конференции перед матчем с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов главный тренер «Арсенала» Микель Артета вспомнил поединки против парижан годичной давности.

«Когда я пересматривал матчи, я был очень доволен увиденным. Я еще больше укрепился в своем ощущении, которое испытывал раньше, – насколько близко и насколько нам не повезло во многих моментах, когда мы не смогли выйти в финал. Команды тоже в некотором роде изменились, и завтра мы, я уверен, сыграем по-другому», – заявил Артета.

В полуфинале прошлой Лиги чемпионов «канониры» уступили «ПСЖ» дома (0:1) и на выезде (1:2).