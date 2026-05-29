СВИТОЛИНА: «В некотором смысле это почти мой домашний турнир Grand Slam»

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела флеш-интервью после победы над Тамарой Корпач в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026:

– Элино, поздравляем! Это уже ваша девятая победа подряд после завоевания титула в Риме. Насколько вы довольны своей игрой и тем, что сегодня смогли одержать победу в двух сетах? »

– Я очень довольна тем, как сегодня играла. У Тамары очень сложный и неудобный стиль игры, поэтому мне нужно было оставаться максимально сосредоточенной с самого начала и до последнего розыгрыша. Я старалась находить свои лучшие удары и смело их выполнять. Так что да, я просто рада провести здесь еще один матч и действительно наслаждаюсь этим турниром.

– Вы вышли во вторую неделю турнира Grand Slam уже в 22-й раз в карьере. Поздравляем, это впечатляющее достижение. Какие у вас ощущения и насколько вы счастливы?

– Да, это невероятно осознавать, что я уже столько лет выступаю в Туре и продолжаю играть на таком высоком уровне. Если честно, об этом даже трудно думать. Я всегда стараюсь бороться до конца, сохранять стабильность и каждый раз, когда выхожу на корт, отдавать все силы. Я очень счастлива быть здесь, в Париже, действительно получаю удовольствие от игры и от самой борьбы. В некотором смысле это почти мой домашний турнир Grand Slam.

Когда я росла в Украине, это был единственный турнир, трансляции которого мы могли смотреть. Именно поэтому я всегда мечтала хотя бы однажды получить шанс сыграть здесь. А теперь я провела здесь так много замечательных матчей, великих сражений, выходила во вторую неделю соревнований и получала возможность участвовать в самых важных поединках. Когда задумываешься об этом, это кажется просто нереальным.

– Как вы сказали, здесь вы почти чувствуете себя как дома. Что для вас значит такая мощная поддержка болельщиков?

– Это просто замечательно. Спасибо всем за поддержку как на тренировках, так и во время матчей. Это очень много для меня значит. Да, как я уже сказала, здесь я почти чувствую себя как дома. Большое вам спасибо!

