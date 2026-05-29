Исмаила Сарр признан лучшим игроком сезона Лиги конференций

Сенегальский вингер «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр признан лучшим футболистом сезона в Лиге конференций по версии УЕФА.

28-летний футболист вместе с «орлами» завоевал еврокубок.

На счету Сарра 13 матчей в Лиге конференций, в которых он успел отличиться 9 забитыми мячами – больше в текущем розыгрыше третьего по силе еврокубка не забил никто.

Всего в текущем сезоне на счету сенегальца 45 сыгранных поединков во всех турнирах, за которые он оформил 21 гол и два ассиста.