  Лион хочет оставить Яремчука. Французы назвали свою цену за украинца
29 мая 2026, 20:19 | Обновлено 29 мая 2026, 20:32
Лион хочет оставить Яремчука. Французы назвали свою цену за украинца

Олимпик не желает платить полную сумму за нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Французский «Лион» не отказывается окончательно от продолжения сотрудничества с украинским нападающим Романом Яремчуком.

Сообщается, что после аренды футболиста руководство «Олимпика» не против подписать игрока на постоянной основе, однако сумма в 5 млн евро кажется ему слишком высокой. «Лион» готов заплатить вдвое меньше за нападающего сборной Украины. С учетом платы за аренду, общая сумма компенсации может составить около 4 млн евро.

В «Олимпиакосе», которому принадлежит контракт украинца, также настроены привлечь Романа в свою команду. В настоящее время переговоры между сторонами продолжаются.

Греческий клуб выкупил контракт Яремчука летом 2024 года у бельгийского «Брюгге» за 2 млн евро. В составе «Олимпиакоса» футболист сыграл 49 матчей, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач.

Роман Яремчук Лион Лига 1 (Франция) Олимпиакос Пирей трансферы чемпионат Греции по футболу чемпионат Франции по футболу
Андрей Плыгун Источник: Sport24.gr
