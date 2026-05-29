ФОТО. Сборная Украины провела еще одну тренировку во Львове

Сборная Украины провела вторую тренировку во Львове в рамках сборов.

Подопечным Андреа Мальдеры предстоит провести два товарищеских поединка: 31 мая во Вроцлаве встретятся с командой Польши, а 7 июня сыграют с датчанами в Оденсе.

Для сборной Украины это будет первый сбор с Андреа Мальдерой на посту главного тренера – у руля команды он заменил Сергея Реброва, ушедшего из команды после непопадания «сине-желтых» на чемпионат мира.

