Марта Костюк – Виктория Голубич. Выход в 4-й раунд Ролан Гаррос. Видеообзор

29 мая украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Викторию Голубич в третьем раунде Открытого чемпионата Франции 2026.

Марта одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Костюк в третий раз встретилась с Голубич и в третий раз одолела швейцарку.

Следующей соперницей украинки будет третья ракетка мира Ига Свентек.

🏆 Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала



Марта Костюк (Украина) [15] – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:4, 6:3

