Марта Костюк – Виктория Голубич. Выход в 4-й раунд Ролан Гаррос. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2026
29 мая украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Викторию Голубич в третьем раунде Открытого чемпионата Франции 2026.
Марта одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Костюк в третий раз встретилась с Голубич и в третий раз одолела швейцарку.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Следующей соперницей украинки будет третья ракетка мира Ига Свентек.
🏆 Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала
Марта Костюк (Украина) [15] – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:4, 6:3
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анатолий Бессмертный присоединился к тренерскому штабу Костюка
Украинец может оказаться в «Трабзонспоре»
Це здається 15-та перемога на ґрунті поспіль?
Далі Свьонтек, буде цікаво