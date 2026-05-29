Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Виктория Голубич. Выход в 4-й раунд Ролан Гаррос. Видеообзор
Ролан Гаррос
29 мая 2026, 16:08 | Обновлено 29 мая 2026, 16:43
408
2

Марта Костюк – Виктория Голубич. Выход в 4-й раунд Ролан Гаррос. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2026

29 мая 2026, 16:08 | Обновлено 29 мая 2026, 16:43
408
2 Comments
Марта Костюк – Виктория Голубич. Выход в 4-й раунд Ролан Гаррос. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

29 мая украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Викторию Голубич в третьем раунде Открытого чемпионата Франции 2026.

Марта одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Костюк в третий раз встретилась с Голубич и в третий раз одолела швейцарку.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Следующей соперницей украинки будет третья ракетка мира Ига Свентек.

🏆 Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [15] – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:4, 6:3

Видеообзор матча

По теме:
КОСТЮК: «В том последнем гейме я буквально молилась, чтобы его выиграть»
Стародубцева / Линетт – Жакемо / Ракотоманга Раджаона. Смотреть онлайн LIVE
Без сенсации. Определена соперница Костюк в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Марта Костюк Виктория Голубич Ролан Гаррос 2026 теннисные видеообзоры видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
Футбол | 28 мая 2026, 20:40 5
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера

Анатолий Бессмертный присоединился к тренерскому штабу Костюка

Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Футбол | 29 мая 2026, 08:04 21
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс

Украинец может оказаться в «Трабзонспоре»

Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Бокс | 29.05.2026, 04:44
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко и Динамо договорились о продлении контракта
Футбол | 29.05.2026, 13:43
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко и Динамо договорились о продлении контракта
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко и Динамо договорились о продлении контракта
Костюк переиграла 82-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос
Теннис | 29.05.2026, 13:47
Костюк переиграла 82-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос
Костюк переиграла 82-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Добре, впевнено
Це здається 15-та перемога на ґрунті поспіль?
Далі Свьонтек, буде цікаво
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
29.05.2026, 08:41 1
Бокс
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
28.05.2026, 10:31 5
Бокс
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 31
Футбол
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
27.05.2026, 18:37 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
28.05.2026, 07:45 16
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
28.05.2026, 08:08 15
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем