Защитник Зари принял предложение клуба продлить контракт

Как стало известно Sport.ua, 35-летний правый защитник «Зари» Игорь Пердута не сменит клубную «прописку».

Вот что он эксклюзивно для Sport.ua рассказал о своей карьерной истории:

– За «Зарю» я выступаю с июля 2025 года и 30 июня у меня заканчивался контракт. На прошлой неделе мне предложили еще на год его пролонгировать. По возвращении из отпуска в конце июня перед отъездом на сбор в Словению подпишем новое соглашение.

Конечно, я доволен, ведь в моем возрасте получить возможность еще сезон поиграть в элитном дивизионе – дорогого стоит. Добавляет уверенности и то, что «Заря» успешно выступала на финише прошлого чемпионата и надеюсь, что мы и дальше не будем разочаровывать своих болельщиков.

В прошлом сезоне Игорь Пердута провел за «Зарю» 20 поединков в чемпионате и стал автором двух забитых мячей. Также в его активе выступления за тернопольскую «Ниву», «Ворсклу» и «Оболонь».