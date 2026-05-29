Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина проведет спарринги в двух странах
Украина. Первая лига
29 мая 2026, 13:57 | Обновлено 29 мая 2026, 13:58
424
1

Буковина проведет спарринги в двух странах

В клубе определились с планами подготовки к новому сезону

29 мая 2026, 13:57 | Обновлено 29 мая 2026, 13:58
424
1 Comments
Буковина проведет спарринги в двух странах

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Буковины», завоевавшие путевку в УПЛ, вернутся из отпуска 22 июня.

По имеющейся информации первый этап подготовки к новому сезону подопечные Сергея Шищенко проведут в Черновцах. Достигнута договоренность о проведении спаррингов с «Вересом» и «Эпицентром», соответственно, первого и четвертого июля.

Затем буковинцы примут курс на Закарпатье, где на спорткомплексе академии «Мункач» с 8 по 23 июля пройдет заключительный сбор.

Запланированы контрольные матчи с венгерскими командами элитного дивизиона – «Кишварда», «Ньиредьхаза» и словацким «Земплином».

Ожидается, что до середины июня в «Буковине» определятся с теми футболистами, которые покинут команду и новичками.

Ранее вингер «Буковины» Евгений Подлепенец поделился ожиданиями от матча с запорожским «Металлургом».

По теме:
Лучшим пенальтистом УПЛ-2025/26 стал Хоакин Сифуэнтес
Пихаленок признался, что не перешёл в Жирону из-за Довбика
Самым возрастным бомбардиром сезона-2025/26 стал 36-летний Андрей Ярмоленко
Буковина Черновцы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины инсайд учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Верес Ровно Эпицентр Каменец-Подольский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк переиграла 82-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос
Теннис | 29 мая 2026, 13:47 7
Костюк переиграла 82-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос
Костюк переиграла 82-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос

Марта справилась с Голубич и залетела во вторую неделю мейджора

ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Хоккей | 29 мая 2026, 00:07 19
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира

Нереальная Швейцария, сенсационная Норвегия и Канада против Финляндии

Романо подтвердил. Ливерпуль потеряет одного из самых дорогих игроков
Футбол | 29.05.2026, 13:34
Романо подтвердил. Ливерпуль потеряет одного из самых дорогих игроков
Романо подтвердил. Ливерпуль потеряет одного из самых дорогих игроков
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 29.05.2026, 13:17
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Теннис | 28.05.2026, 14:55
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Закарпаття віднині Угорщина?
Ответить
0
Популярные новости
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
27.05.2026, 09:13 10
Футбол
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
27.05.2026, 09:36 16
Футбол
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
27.05.2026, 18:37 2
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 8
Бокс
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 5
Футбол
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 4
Бокс
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
28.05.2026, 05:46 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем