Буковина проведет спарринги в двух странах

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Буковины», завоевавшие путевку в УПЛ, вернутся из отпуска 22 июня.

По имеющейся информации первый этап подготовки к новому сезону подопечные Сергея Шищенко проведут в Черновцах. Достигнута договоренность о проведении спаррингов с «Вересом» и «Эпицентром», соответственно, первого и четвертого июля.

Затем буковинцы примут курс на Закарпатье, где на спорткомплексе академии «Мункач» с 8 по 23 июля пройдет заключительный сбор.

Запланированы контрольные матчи с венгерскими командами элитного дивизиона – «Кишварда», «Ньиредьхаза» и словацким «Земплином».

Ожидается, что до середины июня в «Буковине» определятся с теми футболистами, которые покинут команду и новичками.

